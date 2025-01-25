ألفاريز يقود تشكيل أتلتيكو مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة فياريال، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، نظيره فياريال على ملعب الرياض واندا ميتروبوليتانو، في لقاء ينطلق في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الأرجنتيني جوليان ألفاريز تشكيل أتلتيكو مدريد أمام فياريال، في ظل جلوس الفرنسي أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء.

يحتل أتلتيكو مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، خلف جاره ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين، بينما يأتي فياريال في المركز الخامس وفي رصيده 33 نقطة.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد فياريال

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: مولينا - لو نورماند - فيتسل - ماندافا

خط الوسط: جوليانو سيميوني - كوكي - باريوس - كونور جالاجير

وفي الهجوم: جوليان ألفاريز - أنخيل كوريا.