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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مسار يبتعد في الصدارة.. تعرف على ترتيب دوري الكرة النسائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تصدر فريق مسار، ترتيب دوري الكرة النسائية بفارق 42 نقطة جمعها من خلال خوضه لـ 14 مباراة، فاز فيها جميعا دون خسارة، وسجل لاعباته 74 هدف ، وتم تسجيل هدفين فقط في شباكه.

ويحتل بعده المركز الثاني فريق النادي الأهلي، بفارق 36 نقطة جمعها من خلال 13 مباراة، فاز في 12 منها وخسر مباراة  أمام مسار.

ترتيب دوري الكرة النسائية 

مسار 42 نقطة

الأهلى 36 نقطة

وادى دجلة 31 نقطة

زد 31 نقطة

الزمالك 30 نقطة

مودرن سبورت 28 نقطة

البنك الأهلى 28 نقطة

المقاولون العرب 19 نقطة

بيراميدز 15 نقطة

الطيران 14 نقطة

المعادى واليخت 13 نقطة

الجونة 10 نقاط

المصرى 9 نقاط

بالم هيلز 7 نقاط

اتحاد بسيون 5 نقاط

إنبى 3 نقاط

الاتحاد السكندرى نقطة

مسار دوري الكرة النسائية الكرة النسائية ترتيب دوري الكرة النسائية الأهلى