وزير الثقافة يستقبل نظيره الفنزويلي بمعرض القاهرة للكتاب لبحث تعزيز التعاون

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، نظيره الفنزويلي السيد أرنستو بيياجاس بولخاك، على هامش فعاليات الدورة 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. تناول اللقاء بحث سبل تكثيف التعاون الثقافي بين البلدين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الثقافية.

سلم الوزير الفنزويلي خلال اللقاء دعوة رسمية إلى الدكتور أحمد فؤاد هنو لحضور افتتاح معرض فنزويلا الدولي للكتاب، المقرر انطلاقه يوليو 2025، والذي تحل عليه مصر ضيف شرف الدورة. حيث ناقش الجانبان استعدادات مصر للمشاركة بمعرض فنزويلا ببرنامج مميز من الفعاليات والإصدارات الهامة.

كما ناقش الجانبان التعاون في مجال الترجمة، خاصة من العربية إلى الإسبانية، وتنظيم فعاليات مشتركة في مجالات السينما والموسيقى، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل لتبادل الخبرات.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو عن سعادته باستقبال السيد أرنستو بيياجاس بولخاك في مصر، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين. وقال : " يعد اختيار مصر ضيف شرف لمعرض فنزويلا الدولي للكتاب لعام 2025 شرف كبير لنا، وسنعمل على أن تكون مشاركتنا في المعرض انعكاسًا لقوة وتنوع ثقافتنا. ورحب بكل الجهود التي تعزز جسور التواصل الثقافي بين البلدين ونتطلع إلى تحقيق شراكات مثمرة تخدم شعبينا."

من جانبه، أعرب وزير الثقافة الفنزويلي عن سعادته بالمشاركة للمرة الثانية على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيراً إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع مصر في مختلف المجالات الثقافية والفنية. وأكد أن العلاقات بين البلدين تاريخية، موضحًا استعداد فنزويلا لنشر كتاب عن حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تقديرًا لمسيرته الملهمة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الوزيران الهدايا التذكارية، تأكيدًا على العلاقات الودية والتعاون الثقافي المستمر بين البلدين.