إسرائيل تفرج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

احتشد مئات المواطنين الفلسطينيين وذوو المعتقلين في مجمع رام الله الترويحي لاستقبال الأسرى الـ114 الذين أفرجت عنهم إسرائيل من سجن "عوفر"، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وعدد من أعضاء القيادة الفلسطينية، فيما حولت قوات الاحتلال المنطقة القريبة من السجن إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت التجمع وأطلقت باتجاه المحتشدين الأعيرة النارية وقنابل الغاز.

ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، تضم الدفعة الثانية من المفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، 200 معتقل من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، وتشمل: (121 أسيرا من المؤبدات، و79 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية، حيث جرى الإفراج عن 107 أسرى من سجن "عوفر" إلى رام الله، واثنين من أم الفحم داخل أراضي الـ48، و5 من القدس المحتلة، و16 أسيرا إلى قطاع غزة، وإبعاد 70 منهم إلى خارج فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن من بين المفرج عنهم، "عميد الأسرى الفلسطينيين" محمد الطوس (67 عاما) من قرية الجبعة جنوب بيت لحم، والذي أمضى 39 عاما في سجون الاحتلال، والأشقاء نصر ومحمد وشريف أبو حميد (ناجي) من مخيم الأمعري للاجئين في رام الله.

ومن جهته، أعلن الصليب الأحمر الدولي اكتمال المرحلة الثانية من تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة وإسرائيل.