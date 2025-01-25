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السبت 25 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط  بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة ، بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33808 طن تشمل : 12871 طن يوريا و 5500 طن جبس معبأ و 5134 طن كلينكر و 10303 طن بضائع متنوعة  .

وسجلت حركة الوارد من البضائع العامة 52969 طن تشمل : 23000 طن ذرة و 11850 طن فول صويا و 3600 طن ابلاكاش و 11000 طن سكر و 2200 طن خردة و 1100 طن زيت طعام  و 730 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 219 طن .

ووصلت حركة الصادر من الحاويات 1085 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 821 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4803 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 35857 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 78771 طنًا .

وغادر عدد 1 قطار بحولة اجمالية 1198 طن قمح متجه إلى صوامع أسيوط ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3027 حركة .

نجح ميناء دمياط في دعم  أسطول خدماته البحرية بوحدات حديثة في اطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية ، تم إبرام عقد بناء وتوريد لنش خدمة المسطح المائي متعدد الاغراض بقدرة شد 20 طن ، بين هيئة ميناء دمياط وشركة التمساح لبناء السفن ، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس  .

ووقع  العقد اللواء بحري  طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و  المهندس  أحمد إبراهيم مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن .

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