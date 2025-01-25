ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة ، بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33808 طن تشمل : 12871 طن يوريا و 5500 طن جبس معبأ و 5134 طن كلينكر و 10303 طن بضائع متنوعة .

وسجلت حركة الوارد من البضائع العامة 52969 طن تشمل : 23000 طن ذرة و 11850 طن فول صويا و 3600 طن ابلاكاش و 11000 طن سكر و 2200 طن خردة و 1100 طن زيت طعام و 730 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 219 طن .

ووصلت حركة الصادر من الحاويات 1085 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 821 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4803 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 35857 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 78771 طنًا .

وغادر عدد 1 قطار بحولة اجمالية 1198 طن قمح متجه إلى صوامع أسيوط ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3027 حركة .

نجح ميناء دمياط في دعم أسطول خدماته البحرية بوحدات حديثة في اطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية ، تم إبرام عقد بناء وتوريد لنش خدمة المسطح المائي متعدد الاغراض بقدرة شد 20 طن ، بين هيئة ميناء دمياط وشركة التمساح لبناء السفن ، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس .

ووقع العقد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و المهندس أحمد إبراهيم مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن .