محافظ كفرالشيخ يستمع لمطالب عدد من المواطنين

التقى، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بعدد من المواطنين، حيث استمع مباشرة إلى طلباتهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر معهم هو حجر الزاوية لتحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع.

وتبادل محافظ كفرالشيخ الحديث مع عدد من المواطنين الذين عبروا عن طلباتهم المتعلقة بالخدمات الأساسية منها الصحة، والتعليم، والمرافق العامة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، باتخاذ إجراءات فورية لحل تلك المشكلات، مؤكدًا على أهمية تقديم حلول سريعة وميدانية تضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين.

🔻وفي تأكيد على تلبية احتياجات أهالينا بالمحافظة، صرح اللواء دكتور علاء عبدالمعطي قائلاً: "المواطن هو الأساس، ونحن هنا لخدمته وتوفير حياة أفضل له، ولا يوجد تأخير في حل مشكلاته"، داعيًا كافة المسؤولين في المحافظة إلى بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات.

🔻تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية المحافظة التي تعتمد على الشفافية والتواصل المباشر مع المواطن، لتلبية احتياجاته والعمل على تحقيق رفاهيته بشكل مستدام، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والخدمات المتاحة لصالح المواطن وتحقيق أهداف التنمية فى إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

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