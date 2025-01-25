كأس رئيس الإمارات.. النني يقود تشكيل الجزيرة أمام العين

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة العين، في المباراة التي تجمع بينهما في ربع نهائي كأس رئيس الإمارات.

يحل فريق الجزيرة بقيادة النني، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره العين بملعب استاد هزاع بن زايد، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد النني تشكيل الجزيرة أمام العين، ليستمر في حجز مكانه الأساسي ضمن كتيبة المدرب عموتة.

خاض محمد النني 11 مباراة في الدوري الإماراتي مع الجزيرة، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة حتى الآن.

تعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

تشكيل الجزيرة ضد العين

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: زايد الزعابي - تاجير - حمدان عبد الرحمن - أحمد محمود

خط الوسط: محمد النني - مامادو كوليبالي - كيبانو

وفي الهجوم: رامون ميريز - نبيل فقير - فينيسيوس ميلو.