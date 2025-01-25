ads
السبت 25 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

قبل عرضه في رمضان 2025.. كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "جودر"

جودر
جودر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت الشركة المتحدة عن صور جديدة من كواليس الجزء الثاني من مسلسل “جودر” قبل عرضه في رمضان ٢٠٢٥، ويظهر خلال الصور عدد كبير من فريق العمل منهم: ياسر جلال، ونور، وياسمين رئيس ، واحمد بدير ، ووفاء عامر ، وتارا عماد ، واحمد فتحي ،وجيهان الشماشرجي ،وعبد العزيز مخيون.

مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

IMG-20250125-WA0055
IMG-20250125-WA0055
IMG-20250125-WA0056
IMG-20250125-WA0056
IMG-20250125-WA0052
IMG-20250125-WA0052
IMG-20250125-WA0053
IMG-20250125-WA0053
IMG-20250125-WA0054
IMG-20250125-WA0054
IMG-20250125-WA0049
IMG-20250125-WA0049
IMG-20250125-WA0050
IMG-20250125-WA0050
IMG-20250125-WA0051
IMG-20250125-WA0051
IMG-20250125-WA0046
IMG-20250125-WA0046
IMG-20250125-WA0048
IMG-20250125-WA0048
IMG-20250125-WA0047
IMG-20250125-WA0047
IMG-20250125-WA0044
IMG-20250125-WA0044
IMG-20250125-WA0045
IMG-20250125-WA0045
IMG-20250125-WA0043
IMG-20250125-WA0043
IMG-20250125-WA0042
IMG-20250125-WA0042
IMG-20250125-WA0039
IMG-20250125-WA0039
IMG-20250125-WA0040
IMG-20250125-WA0040
IMG-20250125-WA0041
IMG-20250125-WA0041
جودر موسم رمضان 2025 ياسر جلال الشركة المتحدة