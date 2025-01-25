قبل عرضه في رمضان 2025.. كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "جودر"

كشفت الشركة المتحدة عن صور جديدة من كواليس الجزء الثاني من مسلسل “جودر” قبل عرضه في رمضان ٢٠٢٥، ويظهر خلال الصور عدد كبير من فريق العمل منهم: ياسر جلال، ونور، وياسمين رئيس ، واحمد بدير ، ووفاء عامر ، وتارا عماد ، واحمد فتحي ،وجيهان الشماشرجي ،وعبد العزيز مخيون.

مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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