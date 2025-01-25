وكالة الهجرة الأمريكية: إلقاء القبض على أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي خلال يومين

أعلنت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، إلقاء القبض على 593 مهاجرًا غير شرعي أمس الجمعة، ليصل إجمالي عدد المعتقلين خلال يومين إلى أكثر من 1000 شخص، مشيرة إلى أنها قدمت 449 طلب احتجاز إلى السلطات المحلية وحكومات الولايات، طالبة تسليم المستهدفين بالترحيل فور انتهاء فترات احتجازهم في السجون.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان أوردته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، اليوم السبت "وعود قُطعت، ووعود وُفيت.. الرئيس دونالد ترامب يفي بوعوده لتأمين الحدود وترحيل المهاجرين الجنائيين".

وأرفقت الوزارة البيان بصور لعمليات ميدانية، تضمنت ضباط الترحيل أثناء تنفيذ الاعتقالات، ونشاطات على طول الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، ومهاجرين مصطفين في انتظار رحلة ترحيل على متن طائرة عسكرية أمريكية.

ويأتي ذلك في إطار أوامر جديدة أصدرها ترامب تشمل تكليف الجيش بالمساعدة في عمليات الترحيل، فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إنها تقدم دعمًا جويًا لتسريع ترحيل آلاف المهاجرين من ولايتي تكساس وكاليفورنيا.. وقد شملت عمليات الترحيل أمس 593 اعتقالًا، أُضيفت إلى 538 اعتقالًا أول أمس الخميس، كما أعلنت وكالة الهجرة أنها قدمت 373 طلب احتجاز يوم الخميس.