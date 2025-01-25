إقبال جماهيري كبير على جناح هيئة "الأدب والنشر والترجمة" بمعرض الكتاب.. صور

شهد جناح هيئة "الأدب والنشر والترجمة" في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في يومه الأول الجمعة، إقبالا كبيرا من قبل جمهور المعرض في دورته الـ 56 المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتوافد اليوم الزائرون للمعرض على جناح الهيئة، والذي قدم العديد من الأنشطة الثقافية المختلفة حيث شهد الجناح، إقبالًا كثيفًا من الجمهور من مختلف الفئات والأعمار؛ فيما حرص الجميع على تفقد أركان الجناح والاستفادة مما يقدمه من أنشطة وفعاليات. وجذب جناح الهيئة الجمهور الشغوف بالقراءة وحب المطالعة وتعرفوا على البرامج والمبادرات التي تقدمها الهيئة.

وفي إطار اهتمام هيئة "الأدب والنشر والترجمة" بإبراز هوية المملكة الثقافية، قدم القائمون على الجناح شرحا للزائرين من المصريين والعرب والأجانب لما يحتويه من إصدارات مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى الشاشات التفاعلية التي جذبت الجمهور لاسيما الشباب، كما ضم الجناح دراسات وإصدارات عن الأدب والتراجم واللغة العربية في سياق جهود الهيئة بالانفتاح على الآخر وتعزيز ثقافة الحوار.

وحرصت الهيئة، التي تقود مشاركة متميزة للمملكة العربية السعودية، على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بهدف عرض الإنتاج الثقافي والفكري السعودي، كما استعرض جناح الهيئة، عددا من الإصدارات، من أجل تعريف الجمهور العربي بالثقافة السعودية المحلية، بينما سيشهد جناح الهيئة ندوات وجلسات حوارية تناقش الشأن الثقافي العام.

وتهدف المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومصر وتعريف الجمهور بالإنتاج الفكري.

وأكدت هيئة الأدب والنشر والترجمة حرصها على التواجد في المعارض الدولية للكتاب، باعتبارها منصات مهمة لعرض الإنتاج الفكري السعودي أمام جمهور واسع من القراء، بالإضافة إلى بناء شراكات ثقافية وتعزيز التعاون مع المختصين في مجالات الثقافة وصناعة النشر.

يذكر أن مشاركة المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 تتضمن 10 جهات حكومية، تقود المشاركة فيها هيئة الأدب والنشر والترجمة وبمشاركة كل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع الملك سلمان للغة العربية، والملحقية الثقافية السعودية في جمهورية مصر العربية، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، عدد من الجامعات، منها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة الأمير سطام، وجامعة تبوك، وجامعة حفر الباطن، وجمعية النشر