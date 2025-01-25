تشكيل الخليج لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي.. موقف محمد شريف

أعلن اليوناني جيورجوس دونيس، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الأخدود، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق الخليج بقيادة محمد شريف، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الأخدود بملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، في لقاء ينطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يجلس محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج ضد الأخدود، ليستمر في الجلوس بديلًا بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري 2024-2025.

شارك محمد شريف في 6 مباريات من أصل 16 مع الخليج في الدوري السعودي، أحرز خلالها هدفًا وحيدًا.

يحتل الخليج المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 23 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز الرابع عشر وفي رصيده 15 نقطة.

تشكيل الخليج ضد الأخدود

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: السميري - تيسيران - خبراني - ريبوتشو

خط الوسط: حمزي - الهوساوي - فورتونيس

وفي الهجوم: أبو الشامات - عبد الله السالم - فابيو مارتينيز.