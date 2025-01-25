حبس ممرضة متهمة بقتل سائق توك توك بالوراق

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام ممرضة بقتل سائق توك توك، لقيامه بابتزازها.

وقررت النيابة حبس المتهمة ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة، حيث كشفت مناظرة النيابة للجثة عن وجود طعنات بالجسد.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة أحد الأشخاص مقتول بمدخل عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة سائق توك توك به آثار طعن بمدخل العقار محل سكنه، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبتفريغ الكاميرات بمحيط مسرح الجريمة تبين خروج سيدة من العقار بوقت مزامن لارتكاب الجريمة، وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هويتها وتبين انها تعمل ممرضة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلي ديوان القسم.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بسبب قيام المجني عليه بابتزازها لاقامة علاقة غير شرعية معها وتهديدها بإخبار زوجها، حيث قامت باستدراجه لاسفل العقار محل سكنه وقامت بقتله، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.