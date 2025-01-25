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السبت 25 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"قومي المرأة" ينظم ندوة حول "العنف السيبراني ضد النساء والفتيات"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
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ينظم المجلس  القومي للمرأة، غداً، ندوة حول "كيف يؤثر العنف السيبرانى الممارس ضد النساء والفتيات على حياتهن"، وذلك فى القاعة الرئيسية  بلازا  1  بالمعرض، فى تمام الساعة السادسة مساءا، وذلك في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة فى فعاليات الدورة ٥٦ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "أقرأ  .. فى البدء كان الكلمة".

وتشهد الندوة حضور الدكتورة نسرين البغدادى نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة واستاذة علم الاجتماع، الدكتورة المهندسة  ماريان عازر عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني  بالمجلس وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وعضو مجلس النواب السابق، الدكتور بالمعهد القومى للاتصالات، النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب المصرى ومقررة لجنة المشاركة السياسية وعضوة المجلس القومي للمرأة سابقا
وتدير الندوة الفنانة صفاء ابو السعود عضوة المجلس القومي للمرأة.

الهيئة العامة للرقابة الدكتورة نسرين البغدادى العامة للرقابة المالية الفنانة صفاء أبو السعود المجلس القومي للمرأة عضو مجلس النواب