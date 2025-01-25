صلاح vs سام.. مواجهة مصرية بين ليفربول وإيبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

يلتقي ليفربول مع إيبسويتش تاون على ملعب أنفليد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد أعلن ارني سلوت المدير الفني للريدز التشكيل الرسمي للفريق فى المباراة.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس

الوسط: ريان جرافينبيرش، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز

يشارك في المباراة المصريان محمد صلاح مع ليفربول، وسام مرسي مع إيبسويتش تاون ويسعى ليفربول تعزيز صدارته للدوري الإنجليزى بينما يريد أصدقاء سام مرسي المحاولة من الخروج من نفق الهبوط.