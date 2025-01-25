الأهلي يكثف استعداداته لملاقاة زد في دوري الكرة النسائية.. صور

واصل فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي تدريباته، وذلك في آطار الاستعداد لملاقاة نادي زد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

وكانت قد قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل اللقاء الذي يجمع بين فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي وفريق نادي زد والذي كان سيقام يوم 13 يناير الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري الكرة النسائية لتقام يوم 27 يناير بسبب مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا والكاميرون في تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

وكان قد قرر الاتحاد بتأجيل العديد من المباريات وذلك بسبب مباريات منتخب مصر تحت 17 عام.

ومن بين هذه المباريات تم تعديل مباريات يوم الاثنين 13 يناير ليتم إقامتها يوم الاثنين 27 يناير كالآتي:

المقاولون العرب x بالم هيلز الأثنين على ملعب فرعي المقاولون

الزمالك x البنك الأهلي على ملاعب الناشئين بالزمالك

وادي دجلة x بيراميدز على ملعب وادي دجلة بالتجمع

المعادي واليخت x الجونة على ملعب المعادي واليخت