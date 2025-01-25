ناشئات الأهلي 2009 يحققن الفوز على زد بسباعية نظيفة في الدوري

فاز فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 تحت قيادة إكرامي فرج المدير الفني، على نظيره فريق زد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري لكرة القدم النسائية، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة.

وحسم الأهلي النتيجة بسبعة أهداف نظيفة لصالحه ، أحرز الأهداف كلا من لوجين مدحت ورودينا عماد وندى أنيس وهاتريك لـ نور وائل.

ليحقق الأهلي انتصاره السابع تواليًا بالمسابقة التي بدأها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع وادي دجلة قبل أن يفوز على بيراميدز في الجولة الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى الإسماعيلي بسبعة أهداف نظيفة، وعلى البنك الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى كفر سعد بنتيجة ١١-١، وعلى رع بعشرة أهداف نظيفة، وعلى مسار بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأخيرة بالبطولة، مسجلًا 45 هدفًا وتلقت شباكه خمسة أهداف.

ويقام دوري الناشئات مواليد 2009 في مرحلته الأولى بنظام الدور الواحد بين الفرق المتنافسة والتي يبلغ عددها 17 فريقا، على أن يقام في المرحلة الثانية دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن لتحديد بطل المسابقة والمراكز الترتيبية الأولى على أن يقام دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى السابع عشر لتحديد فرق المراكز الأخيرة بالبطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلًا من إكرامي فرج مديرًا فنيِّا، وأيات عبد الخالق مدربًا عامُّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، وبرديس خالد المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وهايدي كامل طبيب الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.