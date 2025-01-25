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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل بايرن ميونخ أمام فرايبورج فى الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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 يلتقي بايرن ميونخ مع فرايبورج في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الألماني، على ملعب يوروبا بارك في فرايبورج.

تشكيل بايرن ميونخ :

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: إيريك داير، بافلوفيتش، كيم مين جاي، رافاييل جيريرو

الوسط: يوشوا كيميش، ليون جوريتسكا، جمال موسيالا

الهجوم: سيرج جنابري، هاري كين، ليروي ساني

يحتل بايرن ميونخ صدارة الدوري برصيد 45 نقطة، متفوقًا بأربع نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني. فيما يأتي فرايبورج في المركز الثامن برصيد 27 نقطة، ويتميز بسجل قوي على أرضه حيث خسر مرة واحدة في تسع مباريات.

يسعى بايرن ميونخ لمواصلة انتصاراته المحلية بعد الفوز الأخير على فولفسبورج 3-2.

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