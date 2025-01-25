محافظ الجيزة يعاين عددا من المواقع بأحياء الدقي والعجوزة لدراسة استغلالها

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة تفقدية اليوم السبت بأحياء الدقي والعجوزة لمعاينة عدد من المواقع لدراسة مدي إمكانية استغلالها في إقامة مشروعات خدمية وتجارية تسهم في توفير فرص عمل للشباب وتحقق عائد اقتصادي يتم انفاقه علي اعمال التطوير الجارية بالمحافظة .

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته رؤساء أحياء الدقي والعجوزة بوضع الرؤي والتصورات اللازمة لتلك المواقع بما تتماشي مع الرؤية الحضارية التي تنفذها المحافظة .

كما وجه محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة باستغلال بعض الأماكن الفضاء وتجهيزها كساحات انتظار للسيارات لخدمة المواقع المقترحة مما يساهم في تنظيم الحركة المرورية للمناطق المقرر تطويرها .

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية الحالة العامة للنظافة بشوارع السودان والتحرير ومحي الدين وجامعة الدول العربية وذلك للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوافد فرق العمل خلال أيام العطلات الرسمية.

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذ محمد مرعي السكرتير العام المساعد والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس محمد رزق رئيس حي الدقي واللواء ذكي سلام رئيس حي العجوزة و شفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة .