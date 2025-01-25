محافظ السويس يطلق فعاليات مبادرة النظافة ثقافة بممشى بورتوفيق التاريخي

شهد اللواء طارق حامد الشاذلى ، محافظ السويس، تدشين فعاليات مبادرة “النظافة ثقافة” والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع المدرسة اليابانية ،وبمشاركة عدد من مدارس المحافظة تحت شعار “النظافة حكاية والسويس بداية الحكاية”، بهدف غرس قيم النظافة والحفاظ على البيئة في نفوس الطلاب وأفراد المجتمع، وذلك في إطار رؤية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالسلوكيات البيئية.

تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الوعي البيئي بين الطلاب وغرس قيم النظافة والانتماء للوطن، بالتزامن مع احتفالات مصر بعيد الشرطة.

حضر تدشين المبادرة الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، و عبد العال البدري، السكرتير العام المساعد، و سلمى الشاعر مستشار المحافظ للتعليم و النائب جمال عبيد عضو مجلس النواب سيد حمدان وكيل مدير مديرية التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء و مديرى عدد من المدارس والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قدم المحافظ التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يحمل ذكرى خالدة لنضال رجال الشرطة البواسل ضد الاحتلال، حيث سطروا بدمائهم الطاهرة صفحات من الفخر والعزة لتاريخ مصر.

وقال المحافظ: “إن هذا اليوم هو شهادة للعالم بأن المصري دائمًا يتسم بالعظمة والشجاعة، ويتصف بحبه لوطنه الذي لا يتزعزع.”

وأضاف المحافظ: “اليوم، نحن هنا لنحتفل بهذه المناسبة الوطنية العزيزة مع الجيل الصاعد، أبنائنا وأحفادنا، لنغرس في نفوسهم قيم الانتماء والاعتزاز بتاريخ وطنهم. مصر بها خير أجناد الأرض، الذين أظهروا دائمًا صبرًا وثباتًا في مواجهة التحديات. ونحن كمصريين، علينا جميعًا أن نبدع في مجالاتنا، وننفذ مهامنا على أكمل وجه، لأن هذا هو السبيل لتحقيق النهضة التي نستحقها.”

وأشار المحافظ إلى أن مشاركة الطلاب في مبادرة “النظافة ثقافة” هي انعكاس حي لفخرهم بمدينتهم السويس الباسلة، قائلاً: “اليوم، يقف أحفاد السوايسة أمامنا، أحفاد الأبطال الذين سطروا بطولات خالدة في تاريخ الوطن. يجب أن يفتخروا بمدينتهم وبأنفسهم، وأن يكونوا سفراء لهذه المبادرة التي تهدف إلى جعل النظافة جزءًا من ثقافة مجتمعنا.”

تشمل فعاليات المبادرة عدة أنشطة متنوعة، ومطويات ولافتات توعوية حول أهمية النظافة والحفاظ على البيئة. كما تم تنظيم حملات تنظيف بمشاركة واسعة من الطلاب مما يعكس روح التعاون والتكاتف بينهم.

وفي ختام كلمته، وجه المحافظ رسالة شكر لكل من ساهم في إنجاح المبادرة، مؤكدًا أن تعزيز حب الوطن والاهتمام بالبيئة هما ركيزتان أساسيتان لتقدم أي مجتمع. وأكد أن السويس ستظل دائمًا رمزًا للفداء والعطاء، داعيًا الجميع إلى الاستمرار في العمل بروح الفريق لتحقيق مستقبل أفضل.

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