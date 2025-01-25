تجديد الثقة في غادة مغربي مديرًا لمجمع عيادات نجع حمادي للتأمين الصحي

أصدر الدكتور محمد مصطفى محمدى، مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة التامين الصحى، قرارا بتجديد الثقة فى تعيين الدكتورة غادة مغربى حسن، مديرا لمجمع عيادات نجع حمادى للتأمين الصحى.

وتعد الدكتورة غادة مغربى حسن استشاري جراحة الأنف والأذن الحنجرة، من الشخصيات التى نالت ثقة كبيرة نتيجة لجهودها الكبيرة فى تطوير الخدمات بمجمع العيادات.

حيث اوضحت غادة مغربى، أن المجمع، يقدم خدمات التأمين الصحي المختلفة لعدد 270 الف من منتفعي التأمين الصحي بمركز نجع حمادي، بالاضافة الي 424 الف منتفع لمركزي فرشوط وابوتشت ودشنا والقري التابعة لها.

واضافت مغربى، انه تم استحداث فترة كشف عيادات مسائية تبدأ من الساعة 4 الى 8 مساءآ.

اما عن ابرز الخدمات المقدمة، قالت مدير مدير مجمع نجع حمادى الطبى ، أن المجمع يقدم خدمات الكشف في تخصصات طبية مختلفة مثل الامراض الباطنية ، الجهاز الهضمي ، الروماتيزم والتاهيل ،الرمد ، الانف واذن والحنجرة ؛ المسالك البولية؛ النساء والتوليد ، الاسنان؛ الاطفال ، الجراحة العامة؛ الجلدية ، إضافة إلى الممارس العام.

وكشفت مغربى ، أنه قد تم استحداث تخصصات جديدة مثل الاوارم ،المخ والاعصاب ، والعظام ، وأمراض القلب ، هذا إضافة إلى وجود مركز العلاج الطبيعي للسيدات والرجال والأطفال ، ومعمل للتحاليل الشاملة ومركز للأشعة العادية والتلفزيونية وصيدليات متنوعة ومركز خدمة عملاء الوحيد بشمال المحافظة وتلك الخدمات جميعا لخدمة جميع مراكز شمال المحافظة التخفيف على المرضي من السفر.

واوصحت غادة مغربى انه تم توفير تحويل خدمة الاشعة المقطعية علي الصدر والمخ بمستشفي الحميات بمدينة نجع حمادي واشعة الرنين المغناطيسي واشعة الايكو على القلب بمستشفى نجع حمادي العام.

ويتم السعي لاستحداث تخصصات طبية وتوفير خدمات جديدة لأهالي شمال المحافظة والعمل على تقديم خدمة طبية متنوعة وآمنة للجميع.