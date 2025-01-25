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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

النمر يتابع التجهيزات النهائية لوضع طبقة الرصف السطحية بالطريق الدائري بأشمون

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة سعيد أبو السعود نائب رئيس المدينة التجهيزات النهائية ورش طبقة المزيوت Mco اللاصقة تمهيداً لوضع طبقة الرصف السطحية (النهائية) بالطريق الدائري بمدينة أشمون والذي سيتم رصفة بداية من ميدان الخالدين وحتي كوبري شرف بطول حوالي 1500م من الاتجاهين وذلك ضمن خطة الرصف التي تتم بشوارع المدينة ،ويتم تنفيذة بواسطة شركة المدار ، وبإشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون . 
 من جانبة أكد النمر أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتبارة قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لأهالي أشمون.

يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار تدعيم مشروعات البنية التحتية والمتابعة المستمرة لكافة الأعمال علي أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

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