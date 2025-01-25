أبرزها ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.. أهم الأحداث التاريخية في مثل هذا اليوم 25 يناير

تمرعلينا اليوم السبت الموافق 25 يناير العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة.

وترصد البوابة نيوز أبرز الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية في مثل هذا اليوم كالتالي:

انتصار العباسيين على الأمويين في معركة الزاب الكبرى ونتج عنها سقوط الدولة الأموية التي حكمت 88 سنة ميلادية، وتولي أبي العباس السفاح الخلافة، ليصبح أول خليفة عباسي.

عام 1126 نشوب معركة مرج الصفر جنوب دمشق بين الصليبيين بقيادة بالدوين والسلاجقة بقيادة ظاهر الدين طغتكين، وتكبد الصليبيون خسائر كبيرة أجبرتهم على الانسحاب.

وعام 1260 سقوط حلب في يد التتار، وهي أول مدينة شامية تواجه الغزو المغولي بعد سقوط بغداد.

1479 السلطان محمد الفاتح يجبر إمارة البندقية على توقيع معاهدة إسطنبول والتي انسحبت بناء على شروطها من الحرب ضد العثمانيين وفرضت عليها غرامات الحرب وجزية سنوية.

عام 1494 تتويج ألفونسو الثاني ليصبح ملكا لمملكة نابولي.

وعام 1890 افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بمصر.

وعام 1915 ألكسندر غراهام بيل يجري أول اتصال هاتفي عبر قارة أمريكا الشمالية.

عام 1919 - تأسيس عصبة الأمم.

وعام 1938 -نوري السعيد يشكل وزارته الثالثة

وعام 1942 تايلاند تعلن الحرب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وذلك بعد أن تعاون رئيس وزرائها مع اليابانيين الذين وعدوه بإعطاء تايلاند جزء من أراضي الصين وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

وعام 1952 الإنجليز يقتحمون مدينة الإسماعيلية المصرية، ورجال الشرطة المصرية يرفضون تسليم أسلحتهم، وأدى ذلك إلى وقوع معركة بالإسماعيلية قتل فيها 50 جندي مصري وأصيب 80 آخرين وأسر الباقون.

وعام 1971 عيدي أمين يطيح بميلتون أوبوتي بانقلاب في أوغندا.

وعام 1972 التوقيع على اتفاقية صلح بين اليابان والاتحاد السوفيتي تضع حدًا لعداء دام ربع قرن.

1975 - زلزال في تايوان، وهو بالأصل زلزالين متتالين الأول بقوة 7.5 على مقياس ريختر والثاني 7.0 على مقياس ريختر.

1980 الرئيس المصري محمد أنور السادات يبلغ هيئة الأمم المتحدة بشكل رسمي إنهاء حالة العداء بين مصر وإسرائيل.

1991 تحرير جزيرة قاروه الكويتية من الجيوش العراقية، لتكون أول أرض تحرر من الغزو العراقي.

وعام 1999 ملك الأردن الحسين بن طلال يعزل أخاه الأمير الحسن من ولاية العهد، ويعين نجله الأكبر الأمير عبد الله خلفًا له.

زلزال في كولومبيا بقوة 6.4 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 1185 شخص على الأقل.

وعام 2006 زلزال في الفلبين بقوة 5.0 على مقياس ريختر.

وعام 2010 سقوط طائرة ركاب إثيوبية في البحر الأبيض المتوسط قباله السواحل اللبنانية وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت برحلتها المتجهة إلى أديس أبابا.

تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع العراقي الأسبق علي حسن المجيد الشهير بعلي الكيماوي بعد صدور أربع أحكام بالإعدام بحقه في جرائم قتل وإبادة جماعية.

عام 2011 آحتجاجات شعبية في مصر، أسميت بيوم الغضب وذلك تنديدًا بتدني الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة، والمطالبة بإصلاحات سياسية، وتطورت الأحداث بعد ذلك إلى اندلاع ثورة 25 يناير للمطالبة بإطاحة الرئيس محمد حسني مبارك ونظامه.

الرئيس اللبناني ميشال سليمان يكلف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على 68 صوتًا في الاستشارات النيابية.

وعام 2014 اختتام بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال لسنة 2014 بعد فوز منتخب الجزائر بالبطولة أمام المنتخب التونسي. وكذلك ختمت بطولة أفريقيا لكرة اليد للسيدات 2014 بفوز منتخب تونس للسيدات بالبطولة على سيدات منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعام 2015 ائتلاف اليسار الراديكالي يفوز بعددٍ من المقاعد في الانتخابات البرلمانيَّة اليونانيَّة ويُشكِّلُ حُكومةً ائتلافيَّةً مع حزب اليونانيين المُستقلين.

وعام 2018 تقديم عقارب ساعة القيامة بمقدار 30 ثانية.

عام 2019 انهيار سد للتعدين في برومادينيو بالبرازيل، تاركًا أكثر من 90 قتيل ومئات غيرهم في عداد المفقودين.