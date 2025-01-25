جلسة خاصة مع وزير الشباب أشرف صبحي ضمن فعاليات معرض الكتاب

شهدت قاعة ديوان الشعر، اليوم السبت، ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، ندوة بعنوان "دور الشباب في بناء مجتمع معرفي"، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

تم تنظيم هذه الندوة بالتعاون بين "مكتب شباب المعرفة المصري" ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث عبر جمال بن حويرب عن حبه وامتنانه لمصر ولشبابها، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المكتب.

بدأ الدكتور أشرف صبحي كلمته بالترحيب بالدكتور محمد بن راشد آل مكتوم، ثم وجه رسالة شكر لمكتب دبي للمعرفة على مجهوداته، وأشاد بمكتب شباب المعرفة المصري، مؤكدًا أن هرم مصر هو رمز للعراقة وأن نهر النيل هو شريان الحياة. كما أشار إلى أن الجمهورية الجديدة تهتم بجميع جوانب المجتمع المصري.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية مصر ومكانتها التي تم الإشارة إليها في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة، مشيدًا بشعبها العزيز. كما نقل الدكتور أشرف صبحي تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الشباب المصري، معبرًا عن فخره وامتنانه لهم.

ووجه الدكتور أشرف صبحي رسالة إلى الشباب المصري الواعد، حاثًا إياهم على أهمية البحث عن المعرفة والتعمق أكثر في خدمات "مكتب شباب المعرفة المصري"، كما وعدهم بتعاون منتظر بين مكتب دبي للمعرفة ومكتب شباب المعرفة المصري.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالدور الهام الذي يقع على عاتق "مكتب شباب المعرفة المصري" في تمكين الشباب المصري وتعزيز قدراتهم.

واختتمت الجلسة بالإعلان عن تنسيق جلسة توضيحية لشرح كافة خطوات التقديم لمكتب المعرفة المصري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشروع.

جدير بالذكر أن "مكتب شباب المعرفة المصري" هو منصة معرفية حقيقية تربط بين الشباب وجميع الموضوعات المطروحة على الساحة، بمشاركة الخبراء والمتخصصين، تم تأسيسه ليكون منصة داعمة لتمكين الشباب من خلال فعاليات وحوارات تُنظم في مراكز التنمية الشبابية ومراكز الشباب وقصور الثقافة.

وتُرتبط منصات "مكتب شباب المعرفة المصري" بوزارة الشباب والرياضة وهي متاحة على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

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