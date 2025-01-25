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السبت 25 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

إقبال جماهيري غير مسبوق في ثالث أيام معرض الكتاب| صور

جانب من الاقبال
جانب من الاقبال
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يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في ثالث أيام دورته الـ56،  تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا يتزامن مع الذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية.

ويأتي هذا الإقبال تحت شعار "كامل العدد"، حيث حرص الزوار على التواجد داخل أروقته منذ الصباح الباكر لشراء الكتب والاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة.

ومنذ اللحظات الأولى، كانت البوابات الرئيسية للمعرض شاهدة على اصطفاف الجماهير في طوابير طويلة امتدت لعشرات الأمتار، حيث كان واضحًا أن أعداد الحضور من جميع أنحاء الجمهورية كانت كبيرة، سعيا منهم للمشاركة في هذا العرس الثقافي السنوي.

كما شهدت أروقة المعرض و أجنحته الرئيسية إقبالًا لافتًا من الزوار، الذين يتوافدون للبحث عن الفكر والمعرفة من خلال شراء مجموعة متنوعة من الكتب التي تلبي احتياجات مختلف الأعمار والتوجهات الفكرية والثقافية.

إلى جانب ذلك، لاقت الأنشطة الفنية التي يقدمها المعرض اهتمامًا كبيرًا من الجمهور، حيث اجتذب العروض الفنية التي تُقدم يوميًا أعدادًا كبيرة من الحضور الذين استمتعوا بالفقرات الفنية المتنوعة.

وتنوعت الأنشطة بين عروض مسرح الأطفال التي كان من أبرزها عرض "الليلة الكبيرة"، وعروض الأراجوز، إضافة إلى العروض الغنائية والفنية الأخرى.

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