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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يُهنئ مدير الأمن بالذكرى الـ 73 لأعياد الشرطة

محافظ الشرقية يهنئ
محافظ الشرقية يهنئ القيادت الامنيةبعيد الشرطة
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أجرى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، زيارة لمقر نادي ضباط الشرطة بمدينة الزقازيق لتقديم التهنئة للواء عمرو رؤوف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية بعيد الشرطة والذي يوافق الـ 25 من يناير ذكري الوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة في مدينة الإسماعيلية عام 1952م وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطاني دفاعًا عن العزة والكرامة الوطنية.

وقدم محافظ الشرقية التهنئة لكافة قيادات وأجهزة وضباط وأفراد مديرية الأمن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73، مثمنًا ما يبذلونه من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن، مؤكدًا أن رجال الشرطة يضربون أروع الأمثلة في حفظ الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي والحفاظ على مقدرات الشعب المصري ومؤسساته ويبذلون الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن ورفع رايته.  

وأهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة لمدير أمن الشرقية تقديرًا لأدائه المتميز في الارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل المحافظة، كما قدم مدير الأمن درع المديرية لمحافظ الشرقية تقديرًا لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وثمن المحافظ مجهودات مديرية أمن الشرقية في فرض الأمن والإستقرار وتأمين المنشآت العامة والخدمية واللجان الإمتحانية وتأمين إحتفالات الإخوة الأقباط بأعيادهم ومناسباتهم المختلفة وكذلك إعادة الانضباط للشارع الشرقاوي بالإضافة لدورها في تنفيذ المبادرات الرئاسية الإنسانية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

رافق المحافظ في الزيارة الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء أ.ح أحمد زكي أحمد  قائد قوات المظلات واللواء أ.ح محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة، واللواء أ.ح محمد سعد عبد الرازق، رئيس أركان قوات المظلات، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أحمد غريب قائد منطقة تجنيد الزقازيق، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وعدد من القيادات الأمنية والشرطية والعسكرية ونواب البرلمان.

الاحتفال بعيد الشرطة الاستقرار والسلام الأمن والاستقرار والسلام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني