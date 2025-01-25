شريف فتحي يتذكر أول جائزة له في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

أعرب شريف فتحي، المشرف على ورشة ومسابقة "ذاكرة المدينة" بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن سعادته بالمشاركة في المهرجان هذا العام 2025، معربًا عن فخره الكبير بكونه جزءًا من هذه الفعالية الهامة التي تحمل الكثير من الذكريات بالنسبة له.

وأكد فتحي أن مهرجان الإسماعيلية كان أول مهرجان يشارك فيه بأول أفلامه التسجيلية "قصر من طين"، الذي كان جزءًا من مشروعيه في السنة الثالثة بمعهد السينما. وأضاف أنه في عام 1993 فاز بأول جائزة له، والتي تحمل اسم رائد السينما التسجيلية في مصر "سعد نديم"، معتبرًا هذه الجائزة بداية مشواره الفني، حيث أكد أن ذكرى هذا الفوز لا تزال تعيش في قلبه، رغم مرور السنوات.

وأوضح أنه رغم مشاركته في مهرجانات دولية كبيرة وحصوله على جوائز أخرى، إلا أن عينيه تدمع كلما تذكر تلك الجائزة. وأوضح فتحي أن هذا العام تم اختياره ليكون مشرفًا على ورشة ومسابقة "ذاكرة المدينة" بمهرجان الإسماعيلية، التي تُعنى بتقديم مشاريع سينمائية من طلبة السنة الثالثة في كليات السينما والإعلام من جامعات مصرية مرموقة، والتي تركز على العلاقة بين أهل القاهرة ومدينتهم، سواء من حيث الأحياء أو الشوارع أو المباني القديمة.

تمنح هذه المسابقة للطلاب فرصة فريدة للتعبير عن رؤيتهم من خلال أفلامهم ويأمل فتحي أن يحققوا النجاح والفوز بالجوائز المالية المخصصة. كما أشار فتحي إلى أن من دواعي فخره أن تيمة ورشة "ذاكرة المدينة" هي نفس تيمة فيلمه الأول "قصر من طين"، ما يضيف بُعدًا شخصيًا وعاطفيًا للمشروع هذا العام.

وتحدث فتحي عن دعم صديقه الدكتور حسين بكر، مدير التصوير ورئيس المركز القومي للسينما، الذي دعم اختياره كمشرف على الورشة، وأثنى على اختيارات المخرجة هالة جلال، التي تولت رئاسة المهرجان هذا العام، لتشكيل فريق العمل الخاص بالورشة، مؤكدًا أنه يشعر بالامتنان لاختيار هالة له كجزء من الفريق.

وأضاف أن الفريق الذي تم اختياره يضم مخرجين يحبهم على المستوى الشخصي ويقدرهم، مثل تغريد العصفوري وحنان راضي وماجي مرجان وعبد الفتاح كمال وأحمد نبيل ومروان عمارة، وهو ما يعزز من قوة ورشة "ذاكرة المدينة" هذا العام. من جانبه، أكد فتحي أن مشاركته في المهرجان ليست مجرد فرصة لتقديم تجربته الشخصية، بل هي فرصة لدعم جيل جديد من صناع الأفلام الذين سيشكلون مستقبل السينما التسجيلية في مصر.