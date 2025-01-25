ads
السبت 25 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط نجار في الدقهلية أشعل النار في منزل صديقه لخلاف على ملكية موتوسيكل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية من ضبط نجار مسلح بعدما أشعل النار فى منزل صديقه  باستخدام"مادة قابلة للإشتعال - بنزين" عبقرية عزبة شاكر التابعة لقرية منشأة الجمال  لوجود خلافات على ملكية موتوسيكل وتبادلهما السباب على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وجرى ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز،مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من "أمل.ج.ر"،45 عاما، ربة منزل ومقيمة عزبة شاكر التابعة لقرية منشأة الجمال "دائرة المركز"،ابلغت تضررها من "فادي.م.س.ا"،21عاما، نجار مسلح ومقيم قرية النزل،بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة "بنزين"،على شرفة الطابق الأرضي بالمنزل مسكنها ما أدى الى اشتعال النيران بالباب الخشبي واحتراق كرسي انترية وتمكنها من إخماد النيران بواسطة بعض الأهالي.

واتهمت المبلغة المتهم  بقيامه بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين نجلها "أشرف.ا.م.ر"،23 عاما، عامل، مقيم عزبة شاكر،لسابقة تعدي نجلها على المتهم بالضرب لوجود خلافات بينهما على موتوسيكل،وتبادلهما السب والشتم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين نجل المبلغة .

جرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

txt

العثور على جثة زوج وزوجته داخل مسكنهما فى الدقهلية والتحريات :"تسرب غاز"

txt

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بالمنصورة

txt

"قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض".. ندوة موسعة بصحة الدقهلية

الدقهلية امن الدقهلية خلافات ضبط المتهم محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية في الدقهلية