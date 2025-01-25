ضبط نجار في الدقهلية أشعل النار في منزل صديقه لخلاف على ملكية موتوسيكل

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية من ضبط نجار مسلح بعدما أشعل النار فى منزل صديقه باستخدام"مادة قابلة للإشتعال - بنزين" عبقرية عزبة شاكر التابعة لقرية منشأة الجمال لوجود خلافات على ملكية موتوسيكل وتبادلهما السباب على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وجرى ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز،مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من "أمل.ج.ر"،45 عاما، ربة منزل ومقيمة عزبة شاكر التابعة لقرية منشأة الجمال "دائرة المركز"،ابلغت تضررها من "فادي.م.س.ا"،21عاما، نجار مسلح ومقيم قرية النزل،بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة "بنزين"،على شرفة الطابق الأرضي بالمنزل مسكنها ما أدى الى اشتعال النيران بالباب الخشبي واحتراق كرسي انترية وتمكنها من إخماد النيران بواسطة بعض الأهالي.

واتهمت المبلغة المتهم بقيامه بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين نجلها "أشرف.ا.م.ر"،23 عاما، عامل، مقيم عزبة شاكر،لسابقة تعدي نجلها على المتهم بالضرب لوجود خلافات بينهما على موتوسيكل،وتبادلهما السب والشتم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين نجل المبلغة .

جرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.