ابتزاز انتهى بمأساة.. ممرضة تقتل سائق توك توك في الوراق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سيدة لاتهامها بقتل سائق توك توك لقيامه بابتزازها داخل مدخل عقار بدائرة قسم شرطة الوراق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة أحد الأشخاص مقتول بمدخل عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة سائق توك توك به آثار طعن بمدخل العقار محل سكنه، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

و بتفريغ الكاميرات بمحيط مسرح الجريمة تبين خروج سيدة من العقار بوقت مزامن لارتكاب الجريمة، وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هويتها وتبين انها تعمل ممرضة وعقب تقنين الإجراءات و استصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلي ديوان القسم.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بسبب قيام المجني عليه بابتزازها لاقامة علاقة غير شرعية معها وتهديدها بإخبار زوجها، حيث قامت باستدراجه لاسفل العقار محل سكنه وقامت بقتله، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.