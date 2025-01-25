إصابة شخصين في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب شخصان بجروح بالغة إثر وقوع تصادم سيارة ملاكى ونقل على طريق رافد جمصة بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين الى مستشفى المنصورة العام التخصصي "العام القديم" لتلقي العلاج.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مامور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ونقل بطريق رافد المنصورة جمصة قبل الكارثة امام قرية شرنقاش "دائرة المركز".

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث، وبالفحص تين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ونقل فى اتجاهه المنصورة مما تسبب فى إصابة كل من: "وليد محمود صلاح، 49 عاما مقيم مركز بلقاس، ومصاب كسر بالفخذ الأيمن، وعلى على حسن الجندى 59 عاما، مقيم بلقاس، ومصاب بكسر بالساق اليسرى".

جرى نقل المصابين الى مستشفى المنصورة التخصصي العام القديم لتلقي العلاج اللازم وفتح حركة السير على الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.