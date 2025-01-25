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السبت 25 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد.. البالون الطائر بالأقصر يحتفل بأعياد الشرطة الـ 73 بمشاركة 2000 سائح

البالون الطائر بالأقصر
البالون الطائر بالأقصر يحتفل بأعياد الشرطة الـ73
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شهدت أرض إقلاع البالون بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، احتفالات وزارة الطيران المدني ممثلة فى البالون الطائر بالأقصر بأعياد الشرطة لعام 2025، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني، نيابة عن الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني.


وانطلقت الفعالية داخل أرض مطار البالون، تحت إشراف القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة الأقصر، حيث تم إطلاق البالونات بالسماء تحمل علم مصر وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتزامن مع العروض الشعبية والموسيقية والأغاني الوطنية التي تتناسب مع هذا الحدث الكبير.

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