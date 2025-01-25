محافظ الدقهلية يعلن تركيب كاميرات مراقبة وأعمدة إنارة بطريق المطرية بورسعيد

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، الانتهاء من بوابة مدخل مدينة المطرية على طريق الحزام الآمن، في إطار إجراءات منع مرور سيارات النقل الثقيل، والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين على الطريق، واتخاذ إجراءات السلامة والحيطة والحذر على الطريق.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه جرى الانتهاء من إقامة غرفة مجهزة بمنظومة كاميرات مراقبة بالبوابة ومحيطها، كما تم الانتهاء من إنشاء مكاتب إدارية، وزراعة أعمدة إنارة على طول الطريق بنطاق حدود مركز المطرية.

وأوضح أنه تم استكمال أعمال إنشاء مطبات صناعية حديثة بألوان فسفورية عاكسة، بالإضافة إلى تركيب علامات ولافتات إرشادية وتحذيرية على جانبي الطريق.

يذكر أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، كان قد كلف رئيس مركز ومدينة المطرية بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة المطرية على الحزام الآمن واتخاذ ما يلزم من أعمال من شأنها الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، وتيسير قيامهم بأعمالهم اليومية دون تعطيل.

وفي السياق ذاته قام المحاسب نادر محى الدين بشير رئيس مركز ومدينة المطرية، بمتابعة والإشراف على أعمال الانتهاء من تركيب الأجسام النهائية على المحددات (البوابة الخرسانية) على طريق الحزام الآمن من مدخل المطرية، لمنع مرور سيارات النقل الثقيل به، وتركيب منظومة كاميرات مراقبة، والانتهاء من إنشاء مكاتب إدارية، وزراعة أعمدة إنارة على طول الطريق، فى نطاق حدود مركز المطرية، والانتهاء من استكمال إنشاء مطبات صناعية حديثة بألوان فسفورية عاكسة.

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