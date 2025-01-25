باحثة سياسية: الشارع الإسرائيلي يريد رهائن معينة وهذا ما يحاول نتنياهو تنفيذه

قالت الدكتور تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن هناك مسار إيجابي في استكمال المرحلة الأولى حتى هذه اللحظة، مشيرةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يريد استلام المحتجزة أربيل يهود وعلى ما يبدو أن أربيل يهود ليست مع حركة حماس وهي مع حركة الجهاد الإسلامي.

وأضافت «حداد»، خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو سوف يجتمع اليوم مع الكابينت الإسرائيلي لبحث الأوضاع الأولى من الهدنة في غزة، متابعة، «اعتقد أن المرحلة الأولى من الهدنة سوف تنجح نظرًا لأنها لها علاقة بتبادل الرهائن ومسألة نجاحها تتوقف على عدد الرهائن التي تريدها إسرائيل ومن الواضح أن إسرائيل تريد كل الرهائن لكن هناك أشخاص معينة يريدها الشارع الإسرائيلي ويطالب بها.

وتابعت، « نتنياهو سوف يدرس حالة الانتهاكات الحادثة في قوائم الأسرى حتى يبرر مستقبلًا ماذا سوف يحدث في الصفقة».