أمن البحيرة يكشف لغز العثور على جثة داخل سيارة على الطريق الصحراوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف لغز العثور على جثة عاطل داخل سيارة ملاكى مركونة على الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادى النطرون بها أثار طلقات نارية بالزجاج الأمامى.

وكان اللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة، قد تلقي بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل سيارة ملاكى متروكة على جانب الطريق الصحراوي الحر بالكيلو 125 اتجاه القاهرة دائرة مركز وادى النطرون، وبالإنتقال والفحص تبين توقف السيارة رقم ج س ج 1962 ملاكى وبداخلها جثمان "أحمد الصافى قنديل"، 24 عامًا، سنة عاطل ومقيم نجع جنيش التابع للقرية البيضاء دائرة مركز وادى النطرون والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا

وبمناظرة الجثة تبين إصابته بطلق ناري فى بالرأس وآخر بالصدر كما تبين وجود أثار أعيرة نارية بالزجاج الأمامى للسيارة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى وادى النطرون التخصصى تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بسرعة ضبط المتهمين وكشف غموض الحادث

ووجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها أشرف عليه اللواء أحمد السكران مدير المباحث الجنائية، توصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه و3 من شركائه وأربعة أشخاص أخرين مقيمون بمطروح على باقى ثمن كمية من السجائر المهربة كان قد إشتراها من الطرف الثانى وأثناء تواجدهم بمكان الواقعة نشبت بينهم مشادة كلامية قام على إثرها "مصطفى أ ال"، 27 عامًا، سنة عاطل ومقيم مطروح بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت معه مما أدى إلى حدوث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وقيام باقى المتهمين بالفرار من مكان الواقعة تاركين السيارة وبداخلها جثة المجنى عليه

تمكن ضباط المباحث من ضبط 7 من المتهمين وبمواجهتهم أعترفوا بحدوث الواقعة، وضبط الأسلحة النارية المستخدمة فى الحادث وهى 2 بندقية ألية وبندقية خرطوش وطبنجة عيار 9 مللى.

وكما تم ضبط 4 سيارات ملاكى ملك المتهمين تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.