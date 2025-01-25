إقبال جماهيري واسع على معروضات الجناح الكويتي بمعرض الكتاب

شهدت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 56، إقبال جماهيري واسع، حيث أشادت ممثلة قطاع الاعلام الخارجي بوزارة الاعلام الكويتية بحضور كبير على الجناح الكويتي المشارك في فعالياته اليوم.

و أفادت “منيرة المياس” بأن المشاركة الكويتية تسعى للمشاركة الإعلامية والثقافية الفعالة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وتحقيق مدي الاستفادة بين المثقفين الكويتيين و المصريين، بالإضافة الي استقبال رواد المعرض لمشاهدة الإصدارات والمطبوعات الكويتية الجديدة التي يحتفل بها الجناح مع تقديم صورة إيجابية للعطاء الثقافي الكويتي في كافة ألوان الإبداع.

و تشارك وزارة الاعلام الكويتية في الدورة الحالية بجناح للعرض في القاعة الرئيسية يشمل إصدارات متعددة من قطاعات الوزارة إضافة إلى إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي تشمل روائع من المسرح العالمي ومجلة عالم الفكر وعالم المعرفة والثقافة العالمية ومجلة العربي بالإضافة الي منشورات مركز البحوث والدراسات الكويتية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت.

كما تشارك عدد كبير من المؤسسات ودور النشر الخاصة بأجنحة المعرض في قاعات المعارض المتنوعة في إطار تقليد سنوي تحرص عليه دولة الكويت منذ انطلاق المعرض بهدف كشف النشاط الثقافي المتميز الذي تشهده عن رؤية القارئ المصري على أحدث الإبداعات الكويتية في كل المجالات من الآداب والفنون.