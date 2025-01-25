البابا فرنسيس يستقبل رئيس المجلس الانتقالي في هاييتي

استقبل البابا فرنسيس، اليوم السبت، في القصر الرسولي بالفاتيكان، رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي في هاييتي ليسلي فولتير.

واجتمع الرئيس فولتير لاحقا مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، يرافقه أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران غالاغر، وذلك وفقًا لبيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي.

وأضاف البيان، أنه خلال المحادثات الودية عبر الطرفان عن ارتياحهما للعلاقات الجيدة القائمة بين هاييتي والكرسي الرسولي، وتم التوقف بعدها عند الإسهام القيّم الذي تقدمه الكنيسة الكاثوليكية في البلاد، على الرغم من الصعوبات، وليدة الأزمة الراهنة.

ولفت البيان إلى أنه تم التطرق إلى بعض الموضوعات المتعلقة بهاييتي، الخاصة بشأن الأوضاع الاجتماعية والسياسية، والأمن والمشكلات الراهنة على الصعيد الإنساني وفيما يتعلق بالهجرات، كما تطرق الجانبان إلى الخطوات المتخذة لإيجاد حلول لهذا المشلات بدعم من الجماعة الدولية.