مدير أمن أسيوط وضباط الشرطة يوزعون الورود بأسيوط

قام اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، صباح اليوم السبت، بتوزيع الأعلام والحلوى والورود والشيكولاتة على المواطنين بميدان جامعة أسيوط، وميدان أم البطل، وعددا من شوارع المحافظة.

يأتي ذلك في إطار بدء احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة، وسط تواجد كبير من المواطنين، وبمشاركة لفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة، وسط هتافات من المواطنين "تحيا مصر تحيا مصر".

كما وزع مدير الأمن، هدايا وميداليات تحمل رمز وزارة الداخلية على السائقين، كما وزعت لجان من ضباط المرور وحقوق الإنسان والعلاقات العامة في أسيوط الهدايا على المواطنين بالشوارع، وذلك على هامش احتفالات أعياد الشرطة يوم 25 يناير.

وفي نفس السياق، هنأ وفد من طلاب جامعة أسيوط الوافدين من دول "اليمن، والكويت، وسوريا" اللواء وائل نصار مدير الأمن، وذلك خلال توجهه إلى جامعة أسيوط أثناء توزيع الهدايا وأعلام مصر على المواطنين.



و تزامنا مع أعياد الشرطة إن وزارة الداخلية قررت استخراج تراخيص سيارات وقيادة لعدد من المعاقين على نفقة وزارة الداخلية، في إطار احتفالات أعياد الشرطة.

واستمع مدير الأمن لعدد من مطالب المواطنين خلال التواجد بالشارع وتوزيع الهدايا، والذين شكروا وزارة الداخلية ومدير أمن أسيوط على توافر وتحقيق الأمن بالشارع الأسيوطي والقضاء على الخارجين عن القانون ومواجهة السرقات وتجار المخدرات، كما تم فتح مستشفيات الشرطة للكشف بالمجان من ٢٥يناير وحتى31 يناير بداية من الساعة 5 مساءا وحتى 8 مساءا.

احتفالا ت أعياد الشرطة

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