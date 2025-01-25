البابا فرنسيس يستقبل رئيس بنما

استقبل البابا فرنسيس صباح اليوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس جمهورية بنما خوسيه راول مولينو كوينتيرو.

وفي أعقاب اللقاء صدر بيان عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي جاء فيه أن الرئيس كوينتيرو اجتمع لاحقا إلى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، يرافقه أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران غالاغر. وأضاف البيان أنه خلال المحادثات الودية عبر الطرفان عن ارتياحهما للعلاقات الجيدة القائمة بين باناما والكرسي الرسولي، وتم التوقف بعدها عند الإسهام القيّم الذي تقدمه الكنيسة الكاثوليكية في البلاد.

وقد تم التطرق أيضا إلى بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك، شأن الاعتناء بالبيت المشترك، والهجرات ومسائل آنية أخرى مرتبطة بالتطورات الاجتماعية والسياسية في البلاد والمنطقة، مع التأكيد على الالتزام المتبادل من أجل تعزيز التعاون الثنائي لصالح الشعب البانامي.