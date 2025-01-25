جامعة المنوفية تتأهل إلى التصفيات النهائية بمسابقة إبداع "13"

أعلن الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية عن تأهل 8 فرق بالجامعة إلى التصفيات النهائية بمسابقة إبداع "13"والتى تعد أكبر مسابقة على مستوى الوطن العربي، وتعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووازة التعليم العالي، وتهدف إلى تنمية المواهب الشبابية في مجالات الأدب، الفنون، والابتكارات العلمية والاجتماعية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن التقييمات أسفرت عن تأهل منتخبات جامعة المنوفية إلى التصفيات النهائية بمسابقة "إبداع 13" في مجالات الكورال والموسيقى والابتكارات الهندسية والابتكارات العلمية والروبوتات والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة وريادة الأعمال والأمن السيبراني والمعلومات والمبادرات المجتمعية والطالب والطالبة المثالية، هذا بالإضافة إلي تأهل الجامعة في مجالي الفنون التشكيلية والدوري الثقافي المعلوماتي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مهرجان إبداع يهدف في موسمه الثالث عشر إلى تحفيز الشباب المصري على تطوير مواهبهم في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية والإجتماعية، مع التركيز على الابتكار والإبداع، مضيفًا أن المهرجان يعد فرصة للشباب لإظهار مواهبهم والحصول على التقدير والدعم من خلال الجوائز والتكريم في حفل الختام، الذي سيشهد إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز على المتسابقين المتميزين.

وأضاف القاصد، أن الجامعة تسعى لتقديم نموذج مشرف من خلال العمل الجماعي وتنمية المهارات الفردية للطلاب، مع توفير كل الإمكانيات اللازمة لدعم مواهبهم.

كما أكد الدكتور ناصر عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على أن الجامعة حريصة على دعم طلابها الموهوبين والمتميزين في كافة المجالات الفنية والثقافية، إيمانًا منها بأن الأنشطة الطلابية تعزز شخصية الطالب وتساهم في إعداد جيل مبدع قادر على المنافسة والإبداع في المحافل المختلفة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتحقيق مراكز متقدمة في مسابقة "إبداع 13".

وقامت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة بإعداد وتأهيل وتدريب الطلبة والطالبات في المنتخبات بعاليه، تحت إشراف الدكتور محمد جميل شاهين، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وقام بتدريب طلاب المنتخبات أساتذة أكاديميين متخصصين في المجال مشهود لهم بالكفاءة والخبرة.