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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بطريرك الموارنة: لا محاصصة في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الراعي
الراعي
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أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظة قداس الأحد، إلى أنّ "الشعب اللبنانيّ وضع آماله وثقته بشخص رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، ورئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام. وبخاصّة في ما قاله الرئيس في خطاب القسم بأنّه يقوم مع المجلس النيابي ومجلس الوزراء بالمداورة في وظائف الفئة الأولى في الادارات والمؤسسات العامة، وما قاله الرئيس الحكومة المكلف بأنّه يؤلّف الحكومة وفقًا لنصّ الدستور، حيث لا يوجد أي تكريس لوزارة باسم أيّ طائفة من الطوائف".

ولفت إلى "أننا نحن نأمل أن يتمّ تجاوز هذه المسألة وفقًا للنصوص وروحها. ونأمل أن يتمّ فصل مسألة الميثاقيّة عن المحاصصة. فنقول نعم للميثاقيّة القائمة على المساواة بين المسلمين والمسيحيّين في العيش المشترك ووظائف الفئة الأولى، وبذات الروح قدر الإمكان في ما دونها؛ ونقول: لا للمحاصصة بين الأحزاب والتكتّلات النيابيّة لأنّها تفتح الباب واسعًا أمام تدخّل بالإدارة، وتخلق برلمانًا مصّغرًا تنتفي معه المساءلة والمحاسبة من قبل مجلس النواب، وتُنتهك القاعدة الدستوريّة بفصل السلطات".

وشدد الراعي على أنّه "آن الأوان لنثق بعضنا ببعض، ونعمل معًا على إصلاح الخلل في البلاد، والقيام بالإصلاحات الضروريّة المنتظرة".

البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الشعب اللبناني المؤسسات