النيابة العامة تُعلن فتح باب التقدم لبرنامج ماجستير الملكية الفكرية

أعلنت النيابة العامة بالتعاون مع جامعة عين شمس كلية الحقوق، فتح باب التقدم لبرنامج ماجستير الملكية الفكرية، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق.

وحددت النيابة العامة خلال بيان لها اليوم السبت، الضوابط والشروط الخاصة بالتقديم والتي جاءت كالتالي:

أولًا الضوابط:

منح الملتحق في البرنامج درجة الماجستير في الملكية الفكرية من كلية الحقوق جامعة عين شمس، والتي تؤهله للتسجيل بدرجة الدكتوراه، علما بأنه سوف يتم تكريم أوائل الخريجين.

سيتم عقد المحاضرات بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق، من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس والمتخصصين، وذلك بواقع يومين من كل أسبوع في فترة مسائية وفقًا لما سوف يتم الإعلان عنه بجدول المحاضرات لاحقًا.

تكون الدراسة بواقع عامين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة بنحو 30 ساعة على أن يكون خلال العام الدراسي الأول محاضرات للمواد العلمية والاختبارات التحريرية بمقر المعهد، ويكون العام الدراسي الثاني لتجهيز ودراسة ومناقشة الرسالة للتخرج والحصول على درجة الماجستير.

ويجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الليسانس في الحقوق بحد أدنى تقدير جيد من خريجي كليات الحقوق أو الشرطة أو الشريعة والقانون أو الجامعات الخاصة.

كما سيتم فتح باب التقدم بدءًا من تاريخ الإعلان وحتى تاريخ 10 فبراير لعام 2025، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب أو إدارة التدريب بالتفتيش القضائي.

المستندات المطلوبة للالتحاق: