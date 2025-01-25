بعد ترشيحه لـ 8 جوائز أوسكار.. "A Complete Unknown" يجمع 64 مليون دولار عالميًا

يواصل فيلم السيرة الذاتية والموسيقى "A Complete Unknown" للممثل الشاب تيموثي شالاميت، حصد الإيرادات بشباك التذاكر عقب طرحه بصالات السينما قبل شهر.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية، والحائز على ثمانِ ترشيحات أوسكار، 64 مليون دولار، جمع منها 60 مليونا في صالات العرض الأمريكية و4 ملايين في السوق الأجنبية. وفق موقع بوكس أوفيس موجو.

يتتبع فيلم "A Complete Unknown" صعود ديلان (تيموثي شالاميت” إلى الشهرة، باعتباره الفنان الذي أحدث ثورة في الموسيقى الأمريكية بأغاني الروك الشعبية الشخصية والشاعرية.

يضم فريق عمل فيلم A Complete" "Unknown أيضًا الممثل إدوارد نورتون في دور أسطورة الفولك بيت سيجر ومونيكا باربارو في دور المغنية جوان بايز.

تم تجسيد شخصية ديلان سابقًا على الشاشة من قبل كريستيان بيل، وكيت بلانشيت، وريتشارد جير، وهيث ليدجر، وبين ويشاو، وماركوس كارل فرانكلين، ​​في فيلم “I'm Not There” الذي صدر عام 2007.