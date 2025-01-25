اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يشارك في المؤتمر الدولي الـ17 لأورام الثدي

شارك الدكتور أحمد حسن فحل، الأمين العام المساعد لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية في المؤتمر الدولي السابع عشر لسرطان الثدي وأمراض النساء والعلاج المناعي، والذي أقيم بالقاهرة على مدار يومي 23-24 يناير 2025، وحضر ممثلًا لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، عميد كلية طب عين شمس، بحضور أكثر من 60 متحدثًا دوليًا من الخبراء والباحثين، لمشاركة خبراتهم بهدف تشكيل رؤية مستقبلية مشرقة لرعاية مرضى سرطان الرئة.

وفي كلمته خلال الجلسة التي استضافها المؤتمر بعنوان: "من الوحدة، القوة: اتفاق إقليمي لرعاية مرضى السرطان"، أكد الدكتور أحمد حسن فحل، الأمين العام المساعد لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية علي حرص الاتحاد في تعزيز التعاون الإقليمي لرعاية مرضى السرطان في العالم العربي، لافتًا إلى أهمية العمل الجماعي لمواجهة هذا التحدي الصحي العام الكبير.

وأوضح، أن هذه القمة بمكانة منصة لتحويل التعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى خطوات عملية نحو حلول مستدامة لرعاية مرضى السرطان داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في ظل التغيرات العالمية فمن المتوقع أن تشكل أولويات الرعاية الصحية أهمية كبيرة على المستوى العالمي ومن ثم علي المستوى العربي.

وأشار الفحل إلى أهمية تمكين الباحثين العرب من الشباب، وفتح المجال أمامهم لتقديم أبحاثهم ومناقشتها على مستوى عالمي، مما يسهم في دعم مستقبل الرعاية الصحية للمرضى حول العالم.