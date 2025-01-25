بمشاركة 2000 سائح.. البالون الطائر بالأقصر يحتفل بأعياد الشرطة| صور

شهدت أرض إقلاع البالون بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، احتفالات وزارة الطيران المدني ممثلة فى البالون الطائر بالأقصر بأعياد الشرطة لعام 2025، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني، نيابة عن الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني.

رحلات البالون الطائر

وانطلقت الفعالية داخل أرض مطار البالون، تحت إشراف القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة الأقصر، حيث تم إطلاق البالونات بالسماء تحمل علم مصر وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتزامن مع العروض الشعبية والموسيقية والأغاني الوطنية التي تتناسب مع هذا الحدث الكبير.

وشارك في الفعالية، نحو 5000 شخص منهم ما يقرب من 2000 راكب بالون أجنبي من مختلف الجنسيات والعاملين بالبالون الطائر بنحو 3000 شخص.

وزير الطيران يهنئ رجال الأمن بمناسبة عيد الشرطة

وأرسل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني برقية تهنئة، عبر فيها عن أسمى معاني التحية والوفاء والتقدير لرجال الأمن والأمان والاستقرار، كما قدم التحية لرجال الشرطة لمجهوداتهم المخلصة في خدمة الوطن، ونشر الأمن والاستقرار في ربوع المحافظات المصرية.

جدير بالذكر، أن رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، تشهد إقبالًا مميزًا من السياح على الرحلات والتي تعتبر من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح الوافدين لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية بالأقصر.

وخلال رحلات البالون الطائر يحرص السائحون الأجانب على التقاط الصور التذكارية المناظر الطبيعية الخلابة، وكذلك المعابد ومقابر الملوك والملكات والأمراء والنبلاء المنتشرة بالبر الغربي من أقصى ارتفاع 1500 قدم فوق سطح الأرض.

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