جامعة طيبة التكنولوجية تتأهل لنهائيات حافز الابتكار 2024 بإنتاج مخبوزات صديقة للحساسية

آعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، عن تأهل فريق طلابي من الجامعة إلى المرحلة النهائية من مسابقة حافز الابتكار 2024، وذلك بمشروع مبتكر يتمثل في إنتاج مخبوزات خالية من مسببات الحساسية.

حافز الابتكار

وأوضحت الدكتورة ميرال عبدالوهاب، مشرفة المشروع، أنه يهدف إلى تقديم حل غذائي آمن وشهي للأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية، وذلك من خلال استخدام مكونات طبيعية خالية من الغلوتين والمواد المسببة للحساسية الشائعة.

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يؤكد حرصه على تقديم سبل الدعم للطلاب المبتكرين

أعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، عن فخره واعتزازه بتأهل الجامعة للتصفيات النهائية في مسابقة حافز الابتكار 2024، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كل سبل الدعم للطلاب المبتكرين من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة تعزز من قدراتهم الإبداعية، وتشجعهم على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، موجهًا الشكر للدكتور حمودة محمد دردير، مدير مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعة.

جدير بالذكر أن مسابقة حافز الابتكار تتيح للفرق الفائزة فرصًا ذهبية لتطوير مشاريعها، بما في ذلك دعم مالي يصل إلى 1.5 مليون جنيه لتطوير المشاريع وتنفيذها، وبرامج تدريبية مكثفة في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وفرص عالمية للمشاركة في مسابقات دولية وعرض الابتكارات.