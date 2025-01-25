الجنايات تودع حيثيات حكمها بإدراج يحيى موسي وآخرين بقوائم الإرهاب

أودعت محكمه الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، حيثيات حكمها بإدراج 15متهمًا إخوانيًا، من بينهم يحيي موسى، وجهاد عصام الحداد وأحمد أبوبركة و12 آخرون، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، وإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية،

وجاء بالحيثيات ان الكيان الإرهابى هو الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمها أو غيرها من التجمعات أيًا كانت طبيعتها أو شكلها القانونى أو الواقعى متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية

يُذكر انه قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين من قبل إلي المحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم يحي موسي تهمه تولى عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الجيش والشرطة والمنشآت العامه. ووجهت لباقي المتهمين تهم الانضمام إلى الجماعة الإرهابية واالتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي بقصد منع المؤسسات المالية الحكومية من ممارسة بعض أوجه أنشطتها، وكان من ذلك الإضرار بالنظم المالية