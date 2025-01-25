كاتبة فلسطينية: حماس تبعث رسالة إلى إسرائيل باستمرار تواجدها

قالت الكاتبة الصحفية الفلسطينية، لينا شاهين، إن منذ ساعات الصبح والجميع شاهد سيارات الصليب الأحمر التي دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم متجهة إلى مدينة غزة، تحديدًا إلى ميدان فلسطين «الساحة» حيث جرى هناك تسليم الأربع محتجزات الإسرائيليات.

وأضافت «شاهين»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عملية التسليم اليوم كانت تتابع بدهشة واستغراب كبيرين من قبل الإعلام العبري فكان من الصعب أن نشاهد مثل هذه المشاهد بعد 15 شهرًا من الحرب على قطاع غزة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن مشاهد اليوم أعادت جزء من الحياة والإيجابية في صفوف المواطنين في قطاع غزة بعد هذا المشهد الكبير الذي حضره مئات المواطنين الفلسطينيين اثناء تسليم المحتجزات الإسرائيليات.

وأكدت أن المقاومة الفلسطينية بعثت رسائل لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها مازالت متواجدة على أرض غزة ولم تكسر وأنها مستمرة حتى هذه اللحظة.

وتابعت: «المقاومة الفلسطينية استطاعت الحفاظ على المجندات الإسرائيليات بالرغم من 15 شهرًا من الحرب على قطاع غزة وتم تسليهم وهم يرتدون زيهم العسكري التي تم اعتقالهن به في السابع من أكتوبر وهذا نجاح كبير».