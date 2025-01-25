اتحاد الكرة يعدل موعد مباراتي دوري الكرة النسائية في فبراير

أعلنت لجنة شئون المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل بعض مباريات دوري الكرة النسائية ، بعد عدة اسباب مختلفة من انشغال الملاعب أو بناءا على رغبة الأندية .

فقد تم تأجيل موعد مباراة إنبي والاتحاد السكندري إلى يوم الجمعة الموافق 7 فبراير بدلا من إقامتها يوم السبت 8 فبراير، على أن تقام المباراة على ملعب إنبي الكيلو 17 في تمام الساعة الثالثة عصرا.

كما تم تأجيل مباراة بيراميدز أمام اتحاد بسيون لتكون يوم الجمعة الموافق 7فبراير بدلا من يوم الاحد الموافق 9 فبراير، على ملعب فرعي الدفاع الجوي في تمام الساعة الثالثة عصرا.

كان قد تم تعديل مباريات الدوري المقرر إقامتها يوم الاثنين 13 يناير ليتم إقامتها يوم الاثنين 27 يناير كالآتي:

الاهلي x زد

المقاولون العرب x بالم هيلز الأثنين على ملعب فرعي المقاولون

الزمالك x البنك الأهلي على ملاعب الناشئين بالزمالك

وادي دجلة x بيراميدز على ملعب وادي دجلة بالتجمع

المعادي واليخت x الجونة على ملعب المعادي واليخت