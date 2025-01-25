مصر تستضيف كبار منظمي الرحلات الأسبان فبراير المقبل

واصل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سلسة اللقاءات المهنية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد بالجناح المصري المُشارك في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR2025، حيث التقى مع كل من Juan Carlos Gonzalez الرئيس التنفيذي لشركة Avoris والتي تعتبر إحدى منظمي الرحلات في إسبانيا وأمريكا اللاتينية، وعدد من مسؤولي شركة Viajes Carrefour وهي إحدى منظمي الرحلات العاملة بالسوق الإسباني، والوفد المرافق لهما.

وخلال هذه اللقاءات تم استعراض المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر واستراتيجية العمل الحالية بالوزارة، بجانب عرض أبرز المنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، ومناقشة آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الإسباني وأمريكا اللاتينية بصفة خاصة.

وفي لقاء شركة Viajes Carrefour، فقد قام مسؤولو الشركة باستعراض حجم أعمال الشركة ومعدلات الحجوزات السياحية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، حيث تم الإشارة إلى وجود زيادة في الطلب من إسبانيا على زيارة مصر مؤخرًا حيث استقبلت الشركة خلال الفترة من 15 يناير وحتى الآن حجوزات سياحية لمصر من 100 إلى 150 حجز يوميًا.

كما تم التطرق للحديث عن بعض منتجات السياحة الدينية والروحية الموجودة بالمقصد السياحي المصري والتي من أبرزها مشروع التجلي الأعظم ومدينة سانت كاترين، ومشروع رحلة مسار العائلة المقدسة في مصر، وذلك في إطار حرص الوزارة على الترويج لهذه الأماكن السياحية وما يتم بها من مشروعات هامة لتطويرها وتحسين تجربة الخدمات السياحية المقدمة بها.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على قيام الشركة بتنظيم زيارة لمصر خلال شهر فبراير المقبل لمجموعة من شركات ووكالات السفر والسياحة الموجودة في عدة مدن بإسبانيا، للترويج لهذه المنتجات الخاصة بالسياحة الدينية وتعريفهم بالتجربة السياحية الموجودة بها، حيث سيتم خلالها زيارة مدينة سانت كاترين ومنطقة التجلي الاعظم، وبعض نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر منها مجمع الأديان بمصر القديمة وما يتضمنه من مجموعة من الكنائس التي مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها في مصر وشجرة مريم بالمطرية، وذلك بهدف الترويج السياحي لهذه المنتجات السياحية والعمل على تضمينها ضمن البرامج السياحية التي يتم تنظيمها للسائحين.

وفي لقاء شركة Avoris، أشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن الشركة ستقوم بتكثيف أعمال الترويج السياحي لمصر في دول كل من المكسيك وكولومبيا بالإضافة إلى إسبانيا.

وأبدى عن رغبة الشركة في التعاون مع الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لتنفيذ عدد من الحملات الترويجية المشتركة لمصر في هذه الأسواق.

وأوضح، أن الشركة ستقوم أيضا بتنفيذ رحلة تعريفية Fam Trip لمجموعة من وكالات السفر والسياحة العاملة في كل من المكسيك وكولومبيا بهدف جذب مزيد من السائحين من هذه الدول لمصر وخاصة في ظل وجود طلب سياحي بها على مصر، مشيرين إلى أنه سيتم سفر هؤلاء السائحين إلى مصر من خلال الاستفادة من الطيران العارض الموجود لدي للشركة.

شارك في حضور هذه اللقاءات عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

جدير بالذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار عقد خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد لقاءات أخرى مع عدد من ممثلي كبار منظمي الرحلات ووكالات السفر والسياحة وشركات الطيران بالسوق الإسباني وأمريكا اللاتينية والأسواق الأخرى المستهدفة منهم مجموعة TUI العالمية، شركة Explora Traveller & Air Cairo، ووكالة Civitatis، وشركة طيران إيبيريا إكسبريس، وشركة سما للسياحة والسفر.