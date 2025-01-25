ads
السبت 25 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أبرزهم نانسي عجرم.. 4 حالات طلاق لنجوم الفن والمشاهير في بداية 2025

نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الوسط الفني عدد من حالات الطلاق ما بين نجوم الفن مع بداية عام 2025، لتتبعها حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان من أبرزها طلاق نانسي عجرم التي أعلنت انفصالها عن فادي الهاشم.

رنا سماحة وسامر أبو طالب

بعد سنوات طويلة من الزواج نتج عنها طفل في السادسة من عمره، أعلنت الفنانة رنا سماحة في الأيام الأولى من العام الجديد انفصالها رسميًا عن زوجها الملحن سامر أبو طالب رغم ان هذا الخبر كان معلوم  في نهاية عام 2024، لكن تم إعلانه رسميًا في اوئل هذا العام.

بتول الحداد ومصطفى الغازولي

وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على زواج الفنانة بتول الحداد والمنتج مصطفى الغازولي، أعلنت الفنانة بتول الحداد انفصالها عن زوجها ولم تكشف التفاصيل عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلةً: "تم الانفصال رسميًا بيني وبين زوجي السابق مصطفى الغازولي منذ فترة متمنيه له التوفيق في حياته المقبلة.

مهيرة عبد العزيز

فيما أعلنت الإعلامية مهيرة عبد العزيز مؤخرًا عن طلاقها رسميًا، دون أن تكشف عن أسباب الطلاق، حيث نشرت صورة لها بفستان حفل زفافها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، وكتبت مهيرة عبد العزيز: "توتة توتة خلصت الحدوتة ولكن ليست النهاية المتوقعة، اليوم أعلن طلاقي رسميًا لن أشارك تفاصيل الأسباب ولكن ربما يومًا ما سأفعل وربما يومًا ما سأتحدث عن الألم، الصدمة، الخيانة، الوعود الفارغة، والتشكيك في نفسي فقط حتى لا أخسر مملكة الزوجية".

نانسي عجرم الوسط الفني طلاق النجوم