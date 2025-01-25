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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإذاعة الإسرائيلية: هناك اتصالات تجرى مع الوسطاء للإفراج عن أربيل يهود

أربيل يهود
أربيل يهود
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قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، إن هناك اتصالات تجرى مع الوسطاء من أجل الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود قبل السبت المقبل.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إنهم يتوقعون إطلاق سراح أربيل يهود الأيام المقبلة "وإذا حدث ذلك فسيسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمال قطاع غزة حتى قبل يوم السبت".

وقال مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، إن أربيل يهود أسيرة لدى سرايا القدس بصفتها عسكرية.

وأضاف المسؤول، أن أربيل يهود عسكرية مدربة في برنامج الفضاء التابع للجيش الإسرائيلي، وسيتم الإفراج عنها ضمن شروط صفقة التبادل المتفق عليها، مؤكدًا أنهم يحملوا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي عرقلة لشروط الصفقة.

أربيل يهود غزة سرايا القدس الجهاد الإسلامي